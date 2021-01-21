شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تنتظر عضوات الجزيرة في فضيحة التورتة الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن قرار نادى الجزيرة في واقعة الحلوى الجنسية، والتي شهدت تورط عدد من العضوات، في احضار حلوى وتورتة جنسية إلى النادى خلال الاحتفال بعيد ميلاد إحدى العضوات، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن العقوبة بعد أن يتم رفع التوصيات من اللجنة القانونية بالنادى إلى مجلس إدارة الجزيرة.

وهناك عدة عقوبات تنتظر العضوات، وفقا للائحة النادى، منها شطب العضوية نهائيا، وكأنها لم تكن، خاصة وأن الأمر تحول إلى قضية رأى عام، وهذا السيناريو أبعد عن التنفيذ في ظل تصريحات رئيس النادى أن الأمر يمثل خصوصية للأعضاء والعقاب يجب أن يكون للمتسبب في نشر الصور بالإضافة إلى أن هذا القرار يجب أن يتم بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.

السيناريو الثانى وهو الإيقاف لمدة عام عن دخول النادى أو ممارسة أى نشاط داخله، وفى هذه الحالة قد يتقدم العضو بتظلم على العقوبة، لتخفيفها وتقليص المدة المقررة.

والسيناريو الأخير وهو لفت النظر مع الإنذار بالايقاف، حالة تكرار مثل هذه الأفعال، داخل النادى .

وتداولت صور لحلوى جنسية داخل نادى الجزيرة أثناء احتفال بعض عضوات النادى بعيد ميلاد إحداهن، وفتحت النيابة العامة تحقيقا مع المسئولة الرئيسية وهي الشيف الذى أعد وصنع الحلوى، لكن بعد ساعات تم إخلاء سبيها بعد توجيه تهمة تصنيع منتجات غذائية بدون ترخيص، فيما يتم التحقيق مع العضوات بالنادى بشكل إدارى.