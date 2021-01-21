شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. نانسى أيمن حكم السلة : هوايتي السفر ونجمى المفصل أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نانسى أيمن " حكمة كرة السلة، والتى تعد من أبرز نجمات التحكيم لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



نانسى أيمن

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

-السفر

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الاسماك

من نجمك المفضل ؟

-احمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

-تامر حسنى



نانسى أيمن

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟

-لا شئ انا بشتغل اللى بحبه

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

- لا

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

- ولا حد



نانسى أيمن

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

كاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط