شكرا لقرائتكم خبر عن «ما إجراءاتك لحماية اللاعبين من كورونا؟».. مواجهة بين حازم إمام ووزير الرياضة تحت قبة البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب ونجم منتخب مصر سابقا في الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: «ما هي الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين المؤهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باليابان من الإصابة بفيروس كورونا»كوفيد -19«حتى لا يحدث ما حدث من قبل بإصابة عدد كبير من بعثة منتخب مصر للشباب»..

و أشاد إمام، خلال الجلسة، اليوم الخميس، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة لكأس العالم لكرة اليد، وبملاعب برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة واكتوبر، وأشار إلى ضرورة الرقابة على تنفيذ الملاعب.

و أضاف أنه تم صرف ما يقرب من 800 مليون جنيه، إلا أن الملاعب حالتها سيئة، خصوصا وأنه لم يمر عليها مدة طويلة، مشدداً على أهمية الرقابة والمتابعة والتطوير بشكل مستمر، وتابع: «استاد القاهرة لم يتم اللعب عليه منذ فترة وكل سنة يتم إغلاقه وحتى الآن لا يوجد تطوير، كرة القدم صناعة ومن المهم الناس تبقى مبسوطة وهي بتتفرج»