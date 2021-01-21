حضور جماهيري بنسبة 30% في بطولة خورفكان الدولية للصالات

الشارقة: عصام هجو

أكد عبد الملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بانطلاقة بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، وكشف أن الجنة المنظمة حصلت على موافقة هيئة الطواري وإدارة الأزمات في الشارقة بالسماح بالحضور الجزئي للجماهير في البطولة التي تنطلق غداً في صالة نادي خورفكان، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حيث تم الاتفاق على حضور 30% من سعة المدرجات. ويشمل ذلك ضيوف حفل الافتتاح ورؤساء وأعضاء مجلسي إدارة الناديين المتباريين، وسيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الرياضي، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وإبراز فحص المسحة.

وتشارك في البطولة 8 أندية من الشارقة، ومعهما الشباب البحريني ونفط الوسط العراقي. وأوضح جاني أن النسخة الثانية من البطولة ستكون مختلفة عن الماضية؛ كونها تنظم وفق إجراءات احترازية خاصة، وستكون هناك خيمة خارج الصالة لهذه الإجراءات، مع تخصيص خيمة للإعلاميين.

وختم عبد الملك جاني تصريحه بالإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية ستوزع تعميماً على جميع الأندية المنضوية والمشاركة في البطولة، وأكد أن لجنة الصالات قادرة على تنظيم الحدث بأجمل صورة، بالتعاون مع مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.

وأكد سعادته بحضور نسبة من الجمهور باعتبار أن كرة الصالات أول لعبة في الدولة أكملت مسابقاتها وفقاً للبروتوكول، وأول لعبة تتعاقد مع شركة نقل مباشر للمباريات عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أول لعبة تطبق البروتوكول في عملية الحضور الجماهيري.

وتنطلق النسخة الثانية من البطولة في الثالثة من ظهر غد الجمعة بأربع مواجهات، وستكون ضربة البداية بلقاء اتحاد كلباء مع خورفكان، تليها عند الخامسة مساء مباراة الحمرية مع مليحة، ويستهل فريق نادي البطائح حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق نفط الوسط العراقي في السابعة مساء، وتختتم مواجهات اليوم الأول بلقاء دبا الحصن مع الشارقة.

وتبلغ جوائز البطولة 25 ألف دولار، وسيتسلم البطل 15 ألف دولار، والوصيف 10 آلاف دولار، وسيكون حفل الافتتاح الرسمي للبطولة خلال مباريات الجولة الثانية المقررة السبت، التي ستجمع بين الشباب بطل الدوري البحريني، وخورفكان. ويلتقي منتخب الإمارات مع مليحة، ونفط الوسط مع الشارقة، والبطائح مع دبا الحصن.