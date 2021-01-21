شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع التاسع لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة ثلاث مباريات؛ حيث يستضيف نادي الإمارات في ملعبه نادي التعاون، ويواجه نادي دبا نادي البطائح في ملعب دبا، فيما يستضيف نادي العروبة نادي مصفوت، وتلعب المباريات الساعة 17:05.

وتستكمل مباريات الأسبوع التاسع مساء بعد غد السبت بإقامة مباراتين، حيث يواجه نادي العربي بملعبه نادي الذيد، ويستضيف نادي الحمرية نادي مسافي، وتلعب المباراتان الساعة 17:10.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثامن، أسفرت عن فوز مصفوت على العربي 3-1، ودبا على الذيد 1-0، وبذات النتيجة فاز الإمارات على دبا الحصن، والعروبة على مسافي، بينما تعادل نادي التعاون مع الحمرية 1-1.

ويحتل البطائح صدارة جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، يليه الإمارات «ثانياً»، ودبا «ثالثاً» ولكل منهما 14 نقطة، ثم مسافي «رابعاً» 12 نقطة.