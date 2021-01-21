شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة مدرب الإسماعيلى مع المحمدى ومجدى وأيمن قبل إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد القماش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على الاطمئنان على اللاعبين المصابين قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام وذلك قبل تأكد إصابة المدرب بفيروس كورونا، حيث تحدث القماش مع باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أبلغه أنه يؤدى المرحلة الاخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب فى الاول من فبراير المقبل بعد جراحة غضروف الركبة ، فيما يخضع عبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الفلاحين بعد انهاؤه برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة تمزق العضلة الخلفية ، وحرص القماش على مساندة أحمد أيمن مدافع الفريق الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى منذ فترة قصيرة ويغيب عن الملاعب لنهاية الموسم.

وكشف خالد القماش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى كواليس تعيينه مديراً فنياً للدراويش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا "شكراً لأبو طالب العيسوى أدى مهمته على أكمل وجه ولم يتأخر عن تلبية نداء الدراويش كعادة كل أبناء النادى لا يتأخرون عن القلعة الصفراء مطلقاً".

وأضاف خالد القماش: "عقدت اجتماعاً مع المهندس أحمد عثمان خارج النادى وداخله وطلب منى المهندس إبراهيم عثمان أن أتولى تدريب الإسماعيلى فى مواجهة غزل المحلة، وستكون هناك جلسة أخرى اليوم مع المهندس أحمد عثمان لتشكيل الجهاز المعاون والجهاز الطبى والإدارى".

وأكمل القماش "سندخل معسكرا مغلقا لمباراة المحلة قبل المباراة بـ48 ساعة وأحاول العمل على الجانب النفسى لحث اللاعبين على الفوز، الإسماعيلى يملك لاعبين مميزين، لكنه يجتاج للدعم فى بعض المراكز قبل نهاية شهر يناير وهذا ما سيتحقق خلال الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفنى للإسماعيلى: "لو قررت إدارة النادى تعيين حسنى عبد ربه مديراً للكرة سيكون شرف لى التعامل معه فهو نجم كبير لقلعة الدراويش، وحال تعيين مدرب أجنبى سأكمل مهمتى حتى لو يوم واحد هذا ما تربينا عليه داخل قلعة الدراويش وقادرين على إعادة الاسماعيلى لمكانته الطبيعية".

وأردف القماش: "غياب الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى مؤثر للغاية فى تشكيلة الإسماعيلى ومع عودتهم سوف تتحسن الامور كثيراً".