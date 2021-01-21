شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحذر الزمالك : الأهلى بيعرف يرجع لقمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفارس الابيض مطالب ببذل جهد مضاعف للحفاظ على قمة الدوري لأن الأهلى بيعرف يرجع للقمة ، وقال الثعلب الصغير فى برنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" يوسف أوباما ماشى كويس فى الزمالك ولأول مرة يستمر بأداء متميز فترة طويلة ، طول عمره يتألق فترة ثم يختفى لكن حالياً لو استمر على هذا الوضع سوف يجد لنفسه مكان فى تشكيلة منتخب مصر".

ويضيف حازم إمام:" الزمالك لازم يكافح عشان يستمر فى صدارة الدوري لأن حسم البطولة مازال مبكراً للغاية، الأهلى بيعرف يجمع نقاط ويرجع للقمة وعملها كثير فلازم الزمالك يتعود يكسب حتى لو وحش فى المباريات، الأهلى اتعادل بس يفضل أهلى بردو وقادر على العودة سريعاً"

وأردف الثعلب الصغير:" موسيمانى أكيد أتعلم من أخطاء مباراة البنك الأهلى ولكنه للاسف خسر وليد سليمان وهيفرق معاه فى كأس العالم للأندية وهيحس بغيابه لأنه لاعب مؤثر وكبير".

وأكمل حازم إمام:" اعتقد الأهلى سيواجه الدحيل القطرى بطريقة 4-3-3 ولازم يكون محمد شريف فى التشكيل الأساسى ولاعبو الوسط فى الأهلى مميزون وبيقدروا يسجلوا، ولازم موسيمانى ميألفش فى التشكيل ولا يغير كتير، والأهلى قادر يعدى الدحيل القطرى وبعدين يلعب مع بايرن ميونيخ للمتعة فقط".

اغلق مسئولو نادي الزمالك ملف تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بالفريق بعدم ضم لاعبين جدد في ظل عدم وجود لاعبين مميزين في الدورى المصري بخلاف عدم وجود مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق.

وأكد باتشيكو لادارة الزمالك ان الفريق يضم افضل العناصر في الدورى المصري ولا يوجد عناصر في فرق خارجية يمكن الاستعانة بها وتحدث الفارق عن المتواجدين في الفريق حاليا.