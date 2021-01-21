شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: باتشيكو يمتلك كافة الصلاحيات داخل فريق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن إدارة النادي تمنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كافة الصلاحيات الفنية في كل الأمور المتعلقة بالفريق.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن النادي وافق على إعارة الثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو لصفوف سموحة، والبنك الأهلي لمدة 6 أشهر بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليا بالقائمة وسيعتمد عليهم في المباريات المقبلة لمواصلة النتائج الطيبة و الاستمرار على صدارة جدول الدوري.

وكان نادى البنك الأهلى، قد اعلن امس عن استعارة كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة 6 اشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة، على أن تنتهى مدة الإستعارة بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والمتحدث الرسمي بالشكر لمسؤولي نادي الزمالك وذلك للاحترافية الكبيرة التي انتهت عليها عملية التفاوض في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين .

وتحدث اللواء أشرف عن الصفقة انها إضافة قوية لفريق البنك الأهلي خلال المواجهات المقبلة، وكان كريم بامبو قد تلقي عدة عروض محلية مؤخرا للانتقال اليها علي سبيل الإعارة، الا انه انهي اتفاقه مع مسئولي البنك الأهلي ، وتم الاتفاق بين الناديين علي انضمام اللاعب خلال ساعات الي تدريبات فريقه الجديد.