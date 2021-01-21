شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري : عاطل بسبب المقاصة .. واتعجب من عمل " الفاشلين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر أحمد كشري المدير الفني السابق لفريق أسوان مفاجأة مؤكدا أن مسئولي نادي المقاصة هم السبب في بقاءه حتي الآن بدون فريق لتدريبه، بعدما تراجع مسئولو النادي الفيومي عن اتفاقهم معه لتولي تدريب الفريق بداية الموسم الحالي، دون أي أسباب أو حتي اعتذار عن إتمام التعاقد.

وقال أحمد كشري في تصريحات لبرنامج بي أون تايم علي قناة اون تايم سبورت أنه عقد جلسة مع مسئولي المقاصة وتم خلالها الاتفاق علي كافة تفاصيل التعاقد، مضيفا أنه تم قراءة الفاتحة بعد إتمام الاتفاق وكان يتبقي فقط توقيع العقود رسميا.

واستطرد أحمد كشري تصريحاته قائلا : "فوجئت بتعاقد المقاصة مع جهاز فنى آخر بدون اعتذار أو حتي إبداء أسباب"، مضيفا أن ما يثير استغرابه أيضا في الدورى المصري هو تلقي عدد من المدربين الفاشلين عروض تدريب وتوليهم قيادة فرق رغم أنهم يفشلون مع كل الأندية التي يدربوها.

وكان أحمد كشرى قد رحل عن أسوان بعد خلافات مع رئيس النادى في نهاية الموسم الماضي، حيث أكد كشري في تصريحات سابقة عن حزنه على الطريقة التي انتهت بها علاقته مع زهرة الجنوب، رغم النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الجنوبي، قائلا : "أنا علاقتي بأسوان كانت جيدة، وكنت رد فعل لما صدر منهم، وأعتز بعلاقتهم، وأتمنى بقاء العلاقة طيبة بيني وبين أسوان".