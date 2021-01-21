شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعبين المهددين بالغياب عن الأهلى أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في المباراة القوية التي تجمع بينهما على استاد الأهلى والسلام في الخامسة عصر اليوم الخميس، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، و يسعى الأهلي للعودة للتربع على صدارة الترتيب بعد أن فقدها بسبب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، حيث بقي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة وفى صفوفه لاعبان مهددان بالايقاف فى موقعة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري هما والتر بواليا مهاجم الفريق ومحمد هانى الظهير الأيمن حيث حصد كل منهما إنذارين فى المباريات السابقة بينما نال محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود كهربا وحمدى فتحى انذار وحيد قبل مباراة اليوم مع المقاولون العرب .

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبي المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث طالب لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة كثيرا، والاعتماد على التمريرات القصيرة من أجل خلخة دفاع المنافسين وضرب الحصون الدفاعية والكثافة العددية من لاعبي الفريق المنافس في وسط ملعبهم، والاعتماد على الأطراف من أجل سحب المنافس بعيدا عن منطقة جزاؤه ومن ثم خلق فرص لتسجيل الأهداف.

ومنح موسيماني تعليماته للاعبي الأهلي بضرورة التحرك بشكل مستمر واللعب بين الخطوط، وكذلك تنفيذ بعض الجمل الفنية للتعامل مع التكتلات الدفاعية، بعدما أظهرت مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي فشل لاعبي الأهلي في التعامل مع الكثافة العددية الكبيرة لمدافعي الخصوم في وسط ملعبهم.