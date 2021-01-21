شكرا لقرائتكم خبر عن سر استبعاد أحمد الشيخ من قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، من قائمة مواجهة سموحة، في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.

وجاء استبعاد الشيخ من قائمة فريقه بسبب تعرض اللاعب للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في التدريبات الأمر الذي دفع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا لاستبعاده.

‎وجاءت قائمة بيراميدز المختارة لمباراة سموحة على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

‎خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل

‎خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس