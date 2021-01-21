شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى: الأهلى سبب تألق الزمالك هذا الموسم..ومش مقتنع بمتصدر لا تكلمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت عبد الهادى المدرب العام لنادى الزمالك سر الاستفاقة التى يعيشها فريقه هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري، وقال مدحت عبد الهادى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"كنا نحلم بالتتويج بدوري الأبطال الأفريقى وكنا الأقرب للقب بشهادة الجميع وعقب مباراة الأهلى عقد اللاعبين اجتماعاً بينهم وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات وأولها الدوري لذا نسير بخطى ثابتة فى المسابقة".

ويضيف مدحت عبد الهادى :"نجحنا فى تلافى أخطاء السويسرى جروس مدرب الزمالك الذى كان يعتمد على 11 لاعب فقط، حالياً كل لاعب عارف أنه مش بيلعب بإسمه ولكن بمجهوده وبنعمل روتيشن كل مباراة".

وأكمل :"لا أحب السوشيال ميديا ولا نشغل بالنا بمتصدر لاتكلمنى لانى غير مقتنع بهذه النغمة ، عبد الحليم على اجتمع باللاعبين فى حضور شيكابالا الذى يمثل قائد حقيقى خارج الملعب وداخله واكد للاعبين أننا مازالنا فى بداية المشوار وينبغى أن نستمر فى القتال حتى نبقى فى صدارة المسابقة".

من ناحية أخرى، يخضع حمزة المثلوثي و محمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف ، وذلك استعدادا لمواجهة اسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى.

وطلب باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائي حمزة المثلوثي وشيكابالا لحاجته لهما في المباريات المقبلة، حيث يضع باتشيكو الثنائي ضمن اهتماماته ويعتمد عليهما بصفة شبه منتظمة في المباريات الأخيرة.