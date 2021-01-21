شكرا لقرائتكم خبر عن كوورنا يؤجل اجتماع القماش مع مسئولى الإسماعيلى لتشكيل الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت إصابة خالد القماش بفيروس كورونا فى تأجيل اجتماعه الذى كان مقرر لها اليوم مع المهندس أحمد عثمان شقيق رئيس الدراويش وعضو مجلس النواب عن الاسماعيلى لبحث تشكيل الجهاز المعاون سواء المدربين أو الجهاز الطبى والإدارى وكذلك مناقشة ملف الصفقات المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم فريق الكرة الذى يواجه تراجعاً شديداً فى جدول الدوري لاسيما أن الفريق ممنوع من القيد الشتوى ولايحق له التعاقد مع صفقات إلا بعد تسديد 20 مليون جنيه لنادى نجوم المستقبل كغرامة فى أزمة ابراهيم حسن لاعب بيراميدز.

وتأكدت إيجايبة مسحة خالد القماش وعطية صابر المدرب العام للفريق قبل مواجهة غزل المحلة ، وعلم ”الخليج 365” أن القماش كان قد أجرى مسحة منذ يومين وكانت سلبية ليقرر اعادة المسحة الحالية.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات

وكان مجلس إدارة نادي المقاصة قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي لتدريب الاسماعيلى، ولا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.