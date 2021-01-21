شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: حددنا احتياجات الأهلي الموسم الجديد من الآن.. وصلاح محسن مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن السبب في رحيل اللاعبين عن النادي بالمجان خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أطراف سواء النادي أو اللاعب أو النادي الذي سينتقل إليه، وفي النهاية اللاعب يكون له رؤية في الموضوع، ومن الصعب أن تقنع لاعب بأمر لا يرغب فيه.

كشف أمير توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن أحمد الشيخ سبق ووفرنا له عرض احتراف في بلجيكا ولكن اللاعب رفض، وكان له اتجاه اخر وفضل الانتقال لأماكن أخرى، وبالنسبة لصالح جمعة كان يريد أن يكون متواجد مع الأهلي ولكن في النهاية تم الاتفاق على إنهاء التعاقد، وصالح من الشخصيات الجيدة وأتمنى يركز بشكل أكبر في الملاعب الفترة القادمة.

وبخصوص عودة عمار حمدي، شدد مدير التعاقدات بالأهلي أنهم يحترمون نادي الاتحاد السكندري ومحمد مصيلحي وعلاقتنا بهم جيدة وعمار حمدي نتمنى عودته الأهلي ولو حدث اتفاق يقضي بعودته، نتمنى أن يكون متواجد معنا ولكن نحترم التعاقد مع زعيم الثغر، ولو هناك مصلحة مشتركة لعودة عمار سنفكر فيها، ولكن خلال الفترة الحالية لا يوجد شيء بخصوص عودته.

أكمل أن صلاح محسن مستمر مع الأهلي وموسيماني يريد بقاؤه ويتحدثوا معه بشكل جيد للتطوير من نفسه، موضحا أن كل ما نحتاجه ان نجعل الفريق مستقر ونحاول التجديد مع كل اللاعبين ونحضر عملنا مبكرا ونحاول توفير حالة استقرار، ومن الطبيعي أن يصل لاعبي الأهلي عروض من أندية مصرية أو عربية.

وأردف أن تجديد العقود رؤية من الجهاز الفني ولجنة التخطيط والتعاقدات، ولدينا قائمة بالفريق ودورنا أن نكون جاهزين ونحدد احتياجاتنا وهو ما نعمل عليه مبكرا، حيث أننا نحدد من الآن احتياجاتنا بالانتقالات الصيفية، ونحاول أن نوفر كل احتياجاتنا حتى لا نكون متفاجئين بحدوث شيء ما.