شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة الجزيرة .. إعلان عقوبة الحلوى الجنسية بعد العرض على وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول فى نادى الجزيرة أن مجلس إدارة النادى سيقوم اليوم بتحديد عقوبة العضوات المتورطات فى فضيحة التورتة والحلوى الجنسية وفقا لتوصية اللجنة القانونية بالنادي التى مثل أمامها العضوات المتورطات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادى الجزيرة للاتفاق على القرار النهائي على أن يتم رفع تقرير إلى اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة الرياضة للتحقيق فى الأزمة، وبعد موافقة لجنة الوزارة يقوم النادى بإعلان العقوبة، وكشف المصدر أنه سيتم إخطار لجنة الوزارة بكافة المستجدات فى ظل اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأمر والتوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات.

من جانبه تابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة الأزمة، فبعد أن تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، طالب مسئولي نادى الجزيرة، وكذلك اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المتورطين، بسرعة اتخاذ قرار خاصة وأن الأمر متعلق بالرأى العام.

وقال صبحى في تصريحات لليوم السابع أن التحقيقات بشأن الصور المتداولة فى نادى الجزيرة ، سيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة وأن الموضوع تحول إلى قضية رأى عام ، كما أن لجنة التحقيق التى شكلتها الوزارة معها لجنة أخرى شكلها النادى ومن المقرر أن يصدر القرار بنتيجة التحقيق فى أقرب وقت وبالأرجح خلال ساعات قليلة من اليوم .

وأضاف وزير الرياضة أنه طالب اللجنة المكلفة بالتحقيق وكذلك لجنة نادى الجزيرة بسرعة إنهاء التحقيقات لإتخاذ القرار المناسب في هذه الأزمة فى ظل حرص الوزارة على المنشأت الرياضية والأهداف التى تسعى إليها .