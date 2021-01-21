شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي ليفربول ضد بيرنلي اليوم الخميس، وفاز فريق مانشستر يونايتد على فولهام بهدفين مقابل هدف، كما فاز مانشستر سيتي على استون فيلا بهدفين مقابل لا شيئ في المبارتين اللتان تم لعبهما أمس ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي، ويتصدر فريق مان يونايتد ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريقا مان سيتي وليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة ويأتي فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 34 نقطة وذلك ضمن جدول الدوري الانجليزي الممتاز .

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي اليوم الخميس:

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي - - الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر / الساعة 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الخميس:

تعتبر مجموعة قنوات beIN Sports لها حق النقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وتنقل مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

الفريق عدد المباريات النقاط مانشستر يونايتد 19 40 مانشستر سيتي 18 38 ليستر سيتي 19 38 ليفربول 18 38 توتنهام 18 33 ايفرتون 17 32 وست هام 19 32 تشيلسي 19 29 ساوثهامبتون 18 29 أرسنال 19 27 أستون فيلا 16 26 ليدز يونايتد 18 23 كريستال بالاس 19 23 وولفرهامبتون 19 22 نيوكاسل يونايتد 18 19 برايتون البيون 17 17 بيرنلي 19 16 فولهام 18 12 ويست برومتش 19 11 شيفيلد يونايتد 19 5