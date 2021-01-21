شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا والترتيب وموعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي الأهلي ضد المقاولون اليوم ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، ويتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويحل نادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ثم يحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة في ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا :

الخميس 21/1/2021 مباراة الاهلي والمقاولون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة طلائع الجيش والانتاج الحربي >> الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة سموحة والأهرام >> الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي اليوم :

الفريق عدد المباريات النقاط الزمالك 7 19 الأهلي 7 17 الجونة 8 15 المصري 8 13 مصر المقاصة 8 13 الأهرام 7 12 سيراميكا كليوباترا 8 11 إنبي 6 10 البنك الأهلي 8 8 سموحة 7 8 الاتحاد السكندري 6 8 المقاولون 7 7 غزل المحلة 8 7 نادي أسوان 7 7 الإسماعيلي 7 6 وادي دجلة 8 6 الإنتاج الحربي 7 5 طلائع الجيش 8 4