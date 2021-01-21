شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دي بروين و ووكر تقلق جوارديولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأثرت سعادة بيب جوارديولا بفوز فريقه مانشستر سيتي 2-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء، بإصابة لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافع كايل ووكر.

وبدا أن البلجيكي دي بروين تعرض لإصابة عضلية في الساق وخرج عند مرور ساعة من اللعب باستاد الاتحاد، بينما كان ووكر خرج في الشوط الأول بعد اصطدام مع جاك جريليش لاعب فيلا.

وأبلغ جوارديولا مؤتمراً صحفياً «لم أتحدث مع الطبيب، لو طلب كايل الخروج فهذا بسبب حدوث أمر ما، أتمنى أن تكون إصابة بسيطة».

وأشار جوارديولا إلى أن إصابة دي بروين من المرجح أن تكون بسبب الجدول المزدحم.

وأضاف المدرب الإسباني: «كيفن وضع يده على ساقه، لذا أعتقد أنها إصابة متعلقة بالعضلات، هذا طبيعي في ظل هذا العدد من المباريات».

وفاز سيتي في ست مباريات متتالية في الدوري، ويتأخر بنقطتين عن مانشستر يونايتد المتصدر، كما يملك مباراة مؤجلة.