تغييرات متوقعة على مسابقات الفورمولا1



قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي الجديد لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات: إن البطولة ما زالت تسعى لإقامة 23 سباقاً، وهو رقم قياسي، في الموسم الجديد لكن في المستقبل يمكن تقليص هذا العدد وتبديل بعض المواعيد.

وأبلغ المسؤول الإيطالي، الرئيس السابق لفريق فيراري، شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية أنه يجب اتباع نهج مرن في الموسم الجديد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم الإعلان عن الجدول المعدل للبطولة بداية الشهر الحالي مع تأجيل سباق أستراليا من افتتاح الموسم إلى نوفمبر/تشرين الثاني مع إقامة الجولة الثانية في إيمولا بإيطاليا بسبب غموض موقف جائزة الصين الكبرى.

وينطلق الموسم في البحرين في 28 مارس/آذار المقبل.

وأشار دومينيكالي، إلى أن عدد السباقات يعد كبيراً للبعض ولا يسبب مشكلة للبعض الآخر «23 سباقاً هو عدد مهم من السباقات بدون شك».

وتابع:«أقول إن هذه المعادلة ستحل نفسها بحقيقة أننا لو نجحنا في تقديم منتج رائع فربما نعود إلى الوضع السابق بإقامة عدد أقل من السباقات»

«عندها ستكون فرصة تبديل مواعيد سباقات محددة ممكنة مع مواصلة التركيز على أمور أخرى، هذا أمر ننتبه إليه في خطتنا للموسم الجديد والاستعداد لعودة العالم لحالته الطبيعية».

وسبق أن تحدث تشيس كاري الرئيس التنفيذي السابق للبطولة عن زيادة الجدول إلى 24 سباقاً في نوفمبر الماضي.

وخططت البطولة لإقامة 22 جولة في الموسم الماضي لكنها اقتصرت على 17 سباقاً وإلغاء سباقات الشوارع في موناكو وسنغافورة.

واستضافت حلبات أخرى، من بينها موجيلو في إيطاليا وألجارفي في البرتغال، سباقات لأول مرة بدلاً من حلبات أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار دومينيكالي إلى أنه يتحدث يومياً مع منظمي السباقات وجميعهم يريدون الحفاظ على جدول الموسم الجديد كما هو.

وأضاف «بالتأكيد نحن بحاجة للمرونة وربما في النصف الأول من الموسم ستقام سباقات بدون جماهير أو عدد محدود، لكن على أي حال أؤكد لجماهيرنا وداعمي البطولة أننا نريد إقامة الموسم كاملاً».