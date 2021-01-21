شكرا لقرائتكم خبر عن الأسترالية بارتي تشارك ببطولة أديليد الاستعراضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منظمون اليوم الخميس، أن المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي قررت المشاركة في بطولة أديليد الاستعراضية نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة إلى جانب عدد من كبار نجوم اللعبة مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رفائيل نادال والأمريكية سيرينا وليامز.

وسيشارك في البطولة التي سينافس فيها ثمانية لاعبين أيضاً بطل أمريكا المفتوحة النمساوي دومينيك تيم، واليابانية ناعومي أوساكا، إضافة إلى المصنفة الثانية عالمياً الرومانية سيمونا هاليب، والإيطالي الشاب يانيك سينر.

وستقام البطولة في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولم تشارك بارتي (24 عاماً) في أي مباراة رسمية منذ فبراير/ شباط الماضي بعد أن قررت عدم الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة وعدم المشاركة في أمريكا المفتوحة في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقالت بارتي: «أتطلع لخوض مباراتي الأولى في موسم 2021 في أديليد،لدي ذكريات جميلة في بطولة أديليد الدولية العام الماضي وسيسعدني العودة إلى هناك».

وستنطلق أستراليا المفتوحة في الثامن من فبراير/ شباط المقبل في ملاعب ملبورن بارك.