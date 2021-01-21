شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى أحدثها..حكاية 4 عقوبات تراجع عنها اتحاد الكرة بشعار "تنزل المرة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم إن اتحاد الكرة يسير وفق لوائحة معروفة وثابتة إلا أن إقرار العقوبات بحق اللاعبين ثم التراجع عنها أصبح هو العنوان الرئيسى للجبلاية في مناسبات كثيرة لاسيما بعد واقعة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر ، وفى السطور التالية نستعرض أشهر هذه الوقائع..

محمد الشناوى

في 18 يناير أعلن اتحاد الكرة ايقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه ، وفى 20 يناير أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري أن الأمر لم يعرض عليها بالأساس وأنها لم تتخذ قرار بهذا الشأن.

وفى 21 يناير اتحاد الكرة المصري يعلن تخفيض مدة إيقاف الحارس الدولي إلى مباراة واحدة وتغليظ الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

محمود وادى

وأعلن اتحاد الكرة تخفيض عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز للإيقاف أربع مباريات بدلا من ثمانية مع تغليظ العقوبة المالية لتصبح ٢٠٠ ألف جنيه، على إثر اتهامه بسب حكم مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي التي جرت لحساب الدوري الممتاز.

محمود وادي غاب بالفعل أمام فرق البنك الأهلي، ووادي دجلة، والمقاولون العرب، وبالتالي سيغيب أمام سموحة، ثم يعود أمام الأهلي.

محمود كهربا وإمام عاشور

وفى وقت سابق قرر اتحاد الكرة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور، للإيقاف لمدة 10 مباريات فقط، بدلًا من الإيقاف حتى نهاية الموسم.

وكان الزمالك قد حسم بطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، قبل أن يشهد اللقاء عدد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين خلال احتفالات القلعة البيضاء بالتتويج باللقب.