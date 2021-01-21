شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يطمئن على سلامة أحمد سمير بعد إصابة الكتف قبل مواجهة الانتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمأن الجهاز الطبى لنادى طلائع الجيش على سلامة أحمد سمير هداف الفريق بعدما خضع للأشعة بعد سقوطه على الكتف لتتأكد سلامته وجاهزيته لمباراة الانتاج الحربى المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويختتم اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى ، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وحقق طلائع الجيش فوزه الأول فى الموسم الحالى من الدورى المصرى الممتاز بالفوز على ضيفه وادى دجلة بهدف فى ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة السابعة للمسابقة عن طريق أحمد سمير والذى رفع رصيده من الأهداف للهدف الرابع فى جدول ترتيب هدافين الدورى رفقة كهربا لاعب النادى الأهلى ورمضان صبحى لاعب بيراميدز والذى نجح فى تسجيل هدفين بمباراة المقاولون العرب ووصل إلى الهدف الرابع على الرغم من الضغوطات التى يواجهها خلال الفترة الماضية.

وعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته وحذر بسيونى لاعبيه من انتفاضة الإنتاج الحربى الذى رحل عن تدريبه مختار مختار بعد سنوات طويلة بسبب سوء النتائج، مشدداً على أن المباراة ستكون صعبة للغاية، وكان الطلائع قد خضع لمسحة كورونا استعداداً للمباراة ظهر الثلاثاء وفقاً لقرار اتحاد الكرة بإجراؤها قبل 72 من المباراة.

ويبحث الطلائع فى مواجهة الإنتاج الحربى عن الفوز الثانى فى المسابقة ضمن خطة عبد الحميد بسيونى بتعديل موقف الفريق فى جدول الدورى بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى بعد سلسلة الاصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

وخسر الطلائع مباراته الأخيرة فى المسابقة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى اللحظات الأخيرة، ويحتل الطلائع المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.