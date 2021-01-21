شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب.. ظهور على لطفى والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى بنظيره المقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى المارد الأحمر للعودة للتربع على صدارة الترتيب بعد أن فقدها بسبب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، بينما يدخل المقاولون اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي حين تغلب عليه بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.

ومن المتوقع أن يخوض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لقاء المقاولون العرب بتشكيل مكون من :

علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة في الوسط وحسين الشحات وكهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:

حسن شاهين في حراسة المرمى،رباعي خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي، خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، محمد حمدى زكي، يوسف الجوهرى، خط الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

أعلنت لجنة الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الاهلى والمقاولون العرب كالتالى محمود ناجي "حكم ساحة" وهاني العراقي "مساعد أول" وأسامة السيد "مساعد ثان" ومحمد عبد الحفيظ" حكم رابع" وجهاد جريشة " حكم فيديو" وحسني سلطان "مساعد حكم فيديو".