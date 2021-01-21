شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أحمد الأحمر من تورم الركبة بعد إصابة مباراة الاتحاد الروسى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نور أبو زيد المدير الإدارى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد على تعافى ركبة النجم أحمد الأحمر من تورم الركبة بعد إصابته أمس فى مباراة الاتحاد الروسى بالدور الرئيسى من المونديال .

وأجرى أحمد الأحمر اختبار طبى مع طبيب المنتخب محمد شوقى للاطمئنان على إصابة الركبة بعد تورمها عقب مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره الاتحاد الروسي في الدوري الرئيسي للمونديال.

وقال أحمد الأحمر فى تصريحات عقب المباراة: "تعرضت لكدمة في الركبة والأمر ليس سهلًا وتحدثت مع الطبيب وسنرى الأمور، المنتخب يحتاج كل لاعب متواجد، وأي لاعب يشارك يجب أن يقاتل وسنحاول أن نصل لأبعد مكان في البطولة".

وأبدع المنتخب الوطني لكرة اليد وأهدى جماهيره انتصارا عريضا على الاتحاد الروسي في مونديال العالم لكرة اليد، وضمد جراح الهزيمة الأخيرة من السويد في ختام منافسات الدور الأول بفارق نقطة وحيدة.

الفراعنة قدموا سيمفونية من الإبداع في شوطي المباراة وتقدموا بنتيجة 15 - 8 بنهاية الشوط الأول، قبل أن يؤكد المنتخب الوطني تفوقه وينهي اللقاء بفوز ثمين وكاسح بنتيجة

وجاءت قائمة المباراة كالتاللي: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر على لقب رجل مباراة الفراعنة والاتحاد الروسي، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.