شكرا لقرائتكم خبر عن ‎السعيد وفتحى ورمضان فى قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ضمن الجولة التاسعة للمسابقة، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.

‎وجاءت قائمة بيراميدز المختارة على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

‎خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل

‎خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

فى سياق آخر، تتجه ادارة نادي بيراميدز لتقديم طلب للجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى للاستعانة بحكام أجانب لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.

وكشف مصدر مسئول ببيراميدز إن الإدارة ترغب في الاستعانة بحكام اجانب من أجل ادارة لقاء الأهلي، خوفًا من وقوع الحكام المصريين تحت الضغوط الحمراء خاصة بعد ايقاف محمد الشناوى حارس المرمى 4 مباريات بعد واقعة امساك يد الحكم خلال مواجهة البنك الأهلي وهو ما اغضب الجماهير الحمراء.