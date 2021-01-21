شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد السويد يتدرب "كرة قدم" فى فندق الإقامة قبل مواجهة سلوفينيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدم لاعبو منتخب السويد لكرة اليد على خوض فقرة للتدرب كرة قدم خلال مران المنتخب اليوم الخميس، على هامش استعداداته لمباراته ضد سلوفينيا ضمن منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم لليد، والمقامة بمصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري.

وتعادل منتخب بيلاوسيا مع نظيره السويدى بنتيجة 26 /26 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15 /11 فى شوط شهد قوة ملحوظة للمنتخب البيلاروسى وسط محاولات من السويد لتقليل الفارق حتى وصل إلى 4 أهداف فقط.

بينما شهد الشوط الثانى تألقا ملحوظا للمنتخب السويدى وسط محاولات قوية لتقليل الفارق حتى نجحوا بالفعل لوصوله لفرق هدف فى الدقيقة حتى الدقيقة الثامنة من الشوط الثانى ومن ثم تحقيق التقدم فى الدقيقة، قبل أن يدرك المنتخب البيلاروسى التعادل فى الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر الشوطين قبل أن يتعادلا فى آخر دقيقة .