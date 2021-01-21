شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: من الوارد عودة بادجي للأهلي.. وأنهينا إجراء فسخ عقد جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنه تم إنهاء تفاصيل فسخ التعاقد مع جيرالدو ووكيله البرازيلي، ووقعنا عقد فسح العقد بالتراضي وأنهينا كل الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الرقم الذي سيحصل عليه جيرالدو لا يصل إلى 500 ألف دولار.

قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أنه كان يتبقى لجيرالدو ما يقرب من مليون دولار، ولكن لم يحصل على نصف هذا المبلغ، حتى لا يقال أننا "بنصحك على اللعيبة" ولا نمنحهم حقوقهم وحتى لو فسخنا العقد بالتراضي لكن في النهائية نتوصل لاتفاق محترم يخدم الطرفين، و جيرالدو كان عنده توجه ما وهو ما حدث.

أوضح أن السنغالي اليو بادجي وصلت البطاقة الدولية الخاصة به إلى نادي أنقرة التركي وهي اعارة بنية البيع ولو وفق في تجربته سيتم شراؤه بشكل نهائي، ولكن حال عدم تفعيل بند الشراء من المتوقع أن يعود للأهلي في يونيو المقبل، كما أنه قادر أن يفيد الفريق لو عاد مجددا لأني أرى أنه لم يحصل على فرصته الكافية خلال تواجده بالأهلي.

أشار توفيق إلى أنه يراهن على والتر بواليا أن يكون إضافة قوية لخط هجوم الأهلي، رغم أنه لم يكن موفقا في المباريات التي شارك فيها مع الفريق الأحمر، مؤكدا أنه لا يوجد عروض احتراف لأي من لاعبي الأهلي، ومن الصعب حاليا تفكير لاعبين في الاحتراف وتفويت فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية

أضاف أن بادجي وصله أكثر من 5 عروض من أوروبا خلال الفترة الماضية عن طريق علاقتنا مع وكلاء في أوروبا ولكنه رفضها وفضل خوض جديدة في تركيا.