شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مونديال اليد .. نقل سوبر السلة من صالة أكتوبر إلى الدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة نقل مباراتي السوبر المحلي لموسم 2019/2020 "رجال وسيدات" من صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر إلى صالة الشرقية للدخان.

وأخطرت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل الأندية المشاركة في مباراة السوبر رجال ومباراة السوبر سيدات بنقل المباراتين إلى صالة نادي الشرقية للدخان بسبب إقامة تدريبات بعض الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وكان من المقرر إقامة مباراة السوبر رجال بين فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى يوم 26 يناير الجارى بصالة الشباب والرياضة لكن تم نقلها بسبب ارتباط الصالة بتدريبات منتخبات اليد فى المونديال ، كما أنه من المقرر أن يلتقى الأهلي مع هليوبوليس على كأس السوبر سيدات، فى نفس الصالة .

وأكدت لجنة المسابقات للأندية أن المباريات ستقام في نفس الموعد، ماراة السوبر سيدات تقام في الرابعة مساء، فيما تقام مباراة السوبر رجال في الثامنة والنصف مساء وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.