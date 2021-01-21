شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانا رسميا ضد تخفيف عقوبة الشناوي ويرفض المجاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن صدور بيان رسمي من إدارة النادي بعد قليل تعليقا علي قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج بي أون تايم على قناة أون تايم سبورت، إن إدارة الزمالك لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من اتحاد الكرة ومجاملة الأندية الأخرى، مؤكدا أن هناك 18 ناديا يمثلون الدورى ولابد من التعامل بعدل وشفافية وتطبيق اللوائح كاملة على كل الأندية.

كما أكد عصام سالم، أن إدارة الزمالك قررت إغلاق ملف الصفقات الشتوية وعدم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظرا لاقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالقائمة الموجودة وعدم وجود نية لضم عناصر أخرى خلال الفترة الحالية.

وكان الخليج 365 قد أشار إلى إغلاق مسئولو نادي الزمالك ملف تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بالفريق بعدم ضم لاعبين جدد في ظل عدم وجود لاعبين مميزين في الدورى المصري بخلاف عدم وجود مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق.

وأكد باتشيكو لإدارة الزمالك أن الفريق يضم افضل العناصر في الدورى المصري ولا يوجد عناصر في فرق خارجية يمكن الاستعانة بها وتحدث الفارق عن المتواجدين في الفريق حاليا.

ورفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل احمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأبلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة او البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبد السلام واحمد عيد لاعبا الفريق علي سبيل الإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا ان وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا ، حيث أكد باتشيكو لادارة النادي ان احمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم امام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم امام في أي مباراة، ونفس الامر بالنسبة لمحمد عبد السلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا او الإصابات والايقاف.