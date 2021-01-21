شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر صورة شكوي لاعبي يد الزمالك بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورة من الشكوي المقدمة من جانب لاعبو فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد بسبب عدم حصول الفريق على مستحقاته المتأخرة، وأخذ أكثر من وعد بتوفير جزء من المستحقات المتأخرة من اللجنة الثلاثية التى تدير النادى ولكن دون تنفيذها.

يذكر أن اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة من موسم 2020/2019 تصل لنسبة 50 فى المائة من نسبة العقود، بالإضافة إلى عدم الحصول على مكافأة أفريقيا، وكذلك السوبر الأفريقي، ولم يصرفوا شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020_ويناير 2021)، وقد توقف مجلس إدارة النادى عن سداد المستحقات المالية سواء دفعة مقدمة العقد أو الدفعات الشهرية.

وتواصل اللاعبين مع زملائهم المنضمين للمنتخب الوطنى المشارك بمونديال كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفه البلاد حاليا، وتم الاتفاق على تقديم الشكاوى، بعد محاولات كثيرة لمقابلة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادى، أو المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، وباءت جميعا بالفشل، ورفضت السكرتارية دخولهم لمقابلة مسئولى النادي، وطلبت كتابة مذكرة ليتم عرضها على المجلس؛ مما تسبب فى حالة غضب واستياء شديدين بين لاعبى فريق كرة اليد، ومما جعلهم يلجأون لتقديم شكوى لاتحاد كرة اليد لحفظ حقوقهم والتصعيد من أجل فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.







