شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خالد القماش بكورونا بعد أول يوم فى تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إيجايبة مسحة خالد القماش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى قبل مواجهة غزل المحلة ، وعلم ”الخليج 365” أن القماش كان قد أجرى مسحة منذ يومين وكانت سلبية ليعيش حالة من التناقش ويقرر إعادة المسحة الإيجابية، ويقود خالد القماش الإدارة الفنية للإسماعيلى فى مباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها السبت المقبل باستاد الأخير فى تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز.

وسبق القماش قيادة الدراويش موسم 2015 - 2016 حيث خاض 22 مباراة منهم 18 لقاء فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر وفاز الفريق فى 9 مباريات وتعادل 7 لقاءات وخسر 6، له 25 هدفا وعليه 24 هدفا وحقق كلين شيت فى 11 مباراة.

تقدم أبو طالب العيسوى باعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة عن عدم قدرته على استكمال مهمته مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق ، كشف خالد القماش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى كواليس تعيينه مديراً فنياً للدراويش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا "شكراً لأبو طالب العيسوى أدى مهمته على أكمل وجه ولم يتأخر عن تلبية نداء الدراويش كعادة كل أبناء النادى لا يتأخرون عن القلعة الصفراء مطلقاً".

وأضاف خالد القماش: "عقدت اجتماعاً مع المهندس أحمد عثمان خارج النادى وداخله وطلب منى المهندس إبراهيم عثمان أن أتولى تدريب الإسماعيلى فى مواجهة غزل المحلة، وستكون هناك جلسة أخرى اليوم مع المهندس أحمد عثمان لتشكيل الجهاز المعاون والجهاز الطبى والإدارى".

وأكمل القماش "سندخل معسكرا مغلقا لمباراة المحلة قبل المباراة بـ48 ساعة وأحاول العمل على الجانب النفسى لحث اللاعبين على الفوز، الإسماعيلى يملك لاعبين مميزين، لكنه يجتاج للدعم فى بعض المراكز قبل نهاية شهر يناير وهذا ما سيتحقق خلال الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفنى للإسماعيلى: "لو قررت إدارة النادى تعيين حسنى عبد ربه مديراً للكرة سيكون شرف لى التعامل معه فهو نجم كبير لقلعة الدراويش، وحال تعيين مدرب أجنبى سأكمل مهمتى حتى لو يوم واحد هذا ما تربينا عليه داخل قلعة الدراويش وقادرين على إعادة الاسماعيلى لمكانته الطبيعية".

وأردف القماش: "غياب الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى مؤثر للغاية فى تشكيلة الإسماعيلى ومع عودتهم سوف تتحسن الامور كثيراً".