شكرا لقرائتكم خبر عن "آل عثمان" يطالبون رئيس الإسماعيلى برفع يده عن الدراويش لإنقاذ تاريخ العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن اجتماعاً عقد بمنطقة الهرم جمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى مع أشقائه طالبوه خلاله برفع يده عن الدراويش خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سمعة وتاريخ عائلة "آل عثمان" فى الإسماعيلية، لاسيما فى ظل حالة الغضب العارمة التى تنتاب الجماهير بسبب تراجع نتائج فريق الكرة محلياً وعربياً وكثرة تغيير المدربين، وطالب آل عثمان شقيقهم المهندس إبراهيم بأن يمنح كل الصلاحيات للمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن دائرة الاسماعيلية ليدير النادى ويتعاقد مع مدرب كفء يستطيع إعادة فريق الكرة لعهده، وهو ما وافق عليه رئيس الاسماعيلى وبالفعل فتح أحمد عثمان خزائنه لجلب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة بجهازه المعاون بالكامل لتولى تدريب الفريق قبل أن يضرب المقاصة "كرسى فى الكلوب" ويرفض رحيل المدرب وتفشل خطة إنقاذ الدراويش ليتم إسناد المهمة لخالد القماش بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدرب كبير يساهم فى إنقاذ تاريخ ال عثمان.

وفى وقت سابق، كشف خالد القماش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى كواليس تعيينه مديراً فنياً للدراويش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا "شكراً لأبو طالب العيسوى أدى مهمته على أكمل وجه ولم يتأخر عن تلبية نداء الدراويش كعادة كل أبناء النادى لا يتأخرون عن القلعة الصفراء مطلقاً".

وأضاف خالد القماش: "عقدت اجتماعاً مع المهندس أحمد عثمان خارج النادى وداخله وطلب منى المهندس إبراهيم عثمان أن أتولى تدريب الإسماعيلى فى مواجهة غزل المحلة، وستكون هناك جلسة أخرى اليوم مع المهندس أحمد عثمان لتشكيل الجهاز المعاون والجهاز الطبى والإدارى".

وأكمل القماش "سندخل معسكرا مغلقا لمباراة المحلة قبل المباراة بـ48 ساعة وأحاول العمل على الجانب النفسى لحث اللاعبين على الفوز، الإسماعيلى يملك لاعبين مميزين، لكنه يجتاج للدعم فى بعض المراكز قبل نهاية شهر يناير وهذا ما سيتحقق خلال الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفنى للإسماعيلى: "لو قررت إدارة النادى تعيين حسنى عبد ربه مديراً للكرة سيكون شرف لى التعامل معه فهو نجم كبير لقلعة الدراويش، وحال تعيين مدرب أجنبى سأكمل مهمتى حتى لو يوم واحد هذا ما تربينا عليه داخل قلعة الدراويش وقادرين على إعادة الاسماعيلى لمكانته الطبيعية".

وأردف القماش: "غياب الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى مؤثر للغاية فى تشكيلة الإسماعيلى ومع عودتهم سوف تتحسن الامور كثيراً".

ويقود خالد القماش الإدارة الفنية للإسماعيلى فى مباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها السبت المقبل باستاد الأخير فى تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز.