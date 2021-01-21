شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شيكابالا يفاجئ مؤمن سليمان في غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف مؤمن سليمان المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن موقف حدث مع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق، عقب مباراة صن داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا بعد خسارة الزمالك 3/0.

وقال مؤمن سليمان انه ترك الهاتف الخاص به في غرفة المحاضرات عقب القاءه محاضرة للاعبين، وغادر الغرفة بناءا علي طلب شيكابالا الذي أكد له انه يرغب في عقد جلسة مع اللاعبين.

وكشف المدير الفني السابق للزمالك الواقعة قائلا : تركت الهاتف ليكون هناك سبب لعودتي مرة أخرى اثناء اجتماع شيكابالا مع اللاعبين لرغبتي في معرفة ما يقال في غيابي، مضيفا : فوجئت برد فعل شيكابالا رغم الخسارة قائلا لزملاءه اننا تحت امر المدير الفني واللي عايزه هنعمله حتي لو قال نتدرب 6 الصبح، وفسر مؤمن سليمان الموقف قائلا ان شيكابالا مثال لكابتن الفريق والقائد الداعم لكيان الزمالك.