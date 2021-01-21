شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب عماد النحاس في 10 مواجهات أمام الأهلى قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلي، نظيره المقاولون العرب، في الخامسة عصر اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على استاد الاهلى والسلام في لقاء يدخله المارد الأحمر بعد التعثر أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة، ومعه 17 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري.

بينما يطمح المقاولون العرب في مواصلة الانتصارات بعدما حقق الفوز الثاني له هذا الموسم بالدوري فى الجولة الماضية على حساب الإسماعيلي، ليحتل المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعباً مُتميزاً، بزغت نجوميته وترعرعت في قلعة الدراويش وصنع المجد في القلعة الحمراء رفقة الجيل الذهبي للأهلي بقيادة تريكة وبركات ومتعب وجمعة وشوقي ومعوض تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه.

بدأ عماد النحاس رحلته في التدريب بهدوء كما كانت تجربته الرائعة في المستطيل الأخضر كلاعب ، قاد عدة أندية تدريجياً وفرض نفسه بشكل رائع على الساحة التدريبية دون أحاديث صاخبة أو مشاجرات مع هذا وذاك أو انتقاد حكم من أجل الحصول على "شو إعلامي".

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، حيث نجح في إعادة ذئاب الجبل للمشاركات الافريقية بعد طول غياب .

وواجه النحاس الأهلى كمدرباً فى 10 مباريات ليصبح صدام الليلة هو اللقاء الحادى عشر بين الطرفين ، وفاز النحاس مرة واحدة وتعادل مرة أيضاً وخسر 8 مواجهات، وسجلت فرق النحاس فى شباك الاهلى 6 اهداف بينما تلقت 22 هدف.

الفوز الوحيد للنحاس على حساب الأهلى كان مع المقاولون العرب الموسم قبل الماضى بهدف دون رد، بينما كان التعادل الايجابى 1-1 حينما كان مدرباً للشرقية وكان ذلك في الدور الثاني من موسم 2016-2017.

وانتهت أخر مباراة بين الأهلى والنحاس بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الحادية والثلاثين للمسابقة والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى في 4 أكتوبر 2020 .