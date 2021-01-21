شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تتألق في كأس العالم لكرة اليد بأيدي مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات واسعة نالتها شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بعد التجهيزات الخاصة بالدعايا لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر في 13 من يناير الجاري، في الملاعب الأربعة المستضيفة للبطولة و ميادين مصر الكبيرة والمطارات ،والطرق السريعة الي جانب محطات مترو الانفاق و القطارات وذلك بهدف التعريف بالبطولة الهامة التي تستضيفها مصر في وقت شهد فيه توقف دول كبيرة عن تنظيم او استضافة أي بطولات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما نالت الشركة اشادة أيضا خاصة أن جميع الدعايا تمت بأيادي مصرية بداية من أوراق الطباعة و الخشب المستخدم في الدعايا و التعريف ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتصميم الخاص بالبطولة الي جانب ضيق الوقت في الانتهاء من لصق وتعليق الصور في وقت قصير قبل انطلاق البطولة في معظم محافظات مصر و المطارات و محطات القطار و المترو والطرق السريعة الي جانب الاستادات الاربعة التي تستضيف البطولة.

وبذل مسؤولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي الذي تعرض للاصابة بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة ولكنه كان علي تواصل دائم مع طاقم الشركة ممثل في أحمد الحسيني مدير قطاع الرياضة و محمد عشري مدير العمليات و أحمد عبد العليم للطباعة و الانتاج علي تنفيذ الخطط التي تم وضعها للتجهيز لمونديال اليد.