شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: حلم التتويج بالمونديال يسير خطوة بخطوة ونقاتل من أجل اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد عن كواليس معسكر الفراعنة أثناء مونديال اليد المقام بمصر ، وقال أحمد الاحمر فى تصريحات لبرنامج الفيلسوف مع أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "كلنا فى المعسكر اخوات ، مجتمعين على هدف واحد هو أننا نفرح شعب مصر ، مثلا اغلبنا مصاب ويلعب بقتال ، على زين عنده وجع فى ضهره من أول البطولة وبيلعب ويتعرض للنقد ومش فى دماغه وكذلك ابراهيم المصرى".

ويضيف أحمد الأحمر:" لم أشغل بالى بحصد لقب أفضل لاعب فى المباراة ، كنت مركز نكسب وبس خاصة أن خسارة السويد كانت مفاجأة لنا ، فلقد لعبنا بشكل جيد وواجهنا سوء حظ وتحكيم سيىء".

وأكمل نجم فراعنة اليد :"بحلم بالتتويج بالبطولة ولكننا ننظر لكل مباراة على حدة ، ماشيين خطوة بخطوة ، وبنعمل اللى علينا عشان لو حصل منبقاش ندمانين نفسنا نوصل لأبعد حتة فى البطولة".

وأردف أحمد الأحمر :" الأوربيين قبل البطولة كانوا قلقانين من التنظيم دلوقتى مبهورين ونازلين إشادة فى مصر وصراحة معاهم حق ، احنا بنقدم بطولة عالية جدا".

أكد أحمد الأحمر ، أنه تعرض لكدمة في الركبة خلال لقاء الاتحاد الروسي، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني سيقاتل للوصول لأبعد مكان ببطولة العالم لكرة اليد والجميع يدرك أهمية المباريات المقبلة، موضحاً أن البطولة ليست مباراة أو مباراتين، والمباراة كانت صعبة أمام فريق صعب مثل الاتحاد الروسي.

وقال الأحمر : "تعرضت لكدمة في الركبة والأمر ليس سهلا وتحدثت مع الطبيب وسنرى الأمور، والمنتخب يحتاج كل لاعب متواجد"، مضيفاً مباراة السويد التي خسرها منتخب مثبطتنا بعض الشيء ولكننا لعبنا بشكل جيد ولم يحالفنا الحظ في هذه المباراة"، موضحاً: "أي لاعب يشارك يجب أن يقاتل وسنحاول أن نصل لأبعد مكان في البطولة".

واستطاع أحمد الأحمر أن يحصد لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة، رغم أنه شارك بدلا من حسن رمضان، وحسم فراعنة اليد نتيجة مباراته بالفوز بنتيجة (28- 23) الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتى تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا.

الأحمر أثبت لمتابعى البطولة العالمية أنه ذهب لا تغيره السنوات أو الإصابات، بل يحتفظ بمستواه، وقيمته الفنية التي تزيد وترتفع مع كثرة البطولات والمباريات، ليكون ذهب الفراعنة الذى لا يصدأ.

ونجح اللاعب فى الحصول مع فريقه على البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ القلعة البيضاء ليتربع الزمالك على عرش أفريقيا، ويصبح الأحمر رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.