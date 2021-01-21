أول تعليق رسمي من الزمالك بعد تخفيف عقوبة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، إن هناك اتجاه داخل القلعة البيضاء لإصدار بيان رسمي بشأن قرار اتحاد الكرة بشأن تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال سالم: "هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لإصدار بيان رسمي بشأن قرار اتحاد الكرة ضد الشناوي".

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارًا ضد محمد الشناوي بالإيقاف 4 مباريات مع تغريمه ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة الحكم الذي أدار مباراة الفريق الأحمر ضد البنك الأهلي التي جمعتهما بالجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

وتراجع اتحاد الكرة في قراره مساء أمس الأربعاء، وقرر تخفيف عقوبة الشناوي بالإيقاف مباراة واحدة فقط بجانب تغليظ العقوبة المالية إلى 50 الف جنيه.