"خطأ يرتقي للجريمة".. خبير لوائح يعلق على عقوبة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، إن قرار اتحاد الكرة المصري تجاه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي "خطأ يرتقي لدرجة الجريمة".

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارًا ضد محمد الشناوي بالإيقاف 4 مباريات مع تغريمه ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة الحكم الذي أدار مباراة الفريق الأحمر ضد البنك الأهلي التي جمعتهما بالجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "بي أون تايم"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال بيومي: "قرار اتحاد الكرة خطأ يرتقي لدرجة الجريمة، هذا القرار ليس له إلا تفسير واحد وهو عملية تربص تجاه النادي الأهلي".

وأضاف خبير اللوائح: "اللاعب لم يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء من حكم المباراة الذي كان قريبًا من الواقعة، وهو المسئول الوحيد عنها وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ أي عقوبة ضد الشناوي".

وتابع: "الحكم لم يرَ ارتكاب الشناوي أي خطأ وبالتالي لم يدينه في تقريره".

وواصل: "لجنة المسابقات ليس لها الحق في معاقبة الشناوي، هناك أنواع من العقوبات، الأولى عقوبة الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء أو الصفراء، والثانية تخص الوقائع الانضباطية وتوكل لها لجنة الانضباط".

وأتم: "لجنة المسابقات غير مختصة بإصدار العقوبة، وبالتالي فالعقوبة غير قانونية، غير صحيحة، بها شبهة فساد وهي تربص واضح بالأهلي".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة تراجع عن غيقاف الشناوي 4 مباريات، واكتفى بالإيقاف مباراة واحدة مع تغليظ الغرامة المالية إلى 200 ألف جنيه.