تقارير: مدرب مولودية الجزائر يأمل في استعادة هدافه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يسعى مدرب مولودية الجزائر نبيل نجيز، إلى تجهيز هداف الفريق سامي فريوي من أجل اللحاق بمباراة الزمالك المقبلة ضمن المرحلة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "الهداف" الجزائرية، فإن فريوي سيغيب عن مباراتي جمعية عين مليلة ووداد تلمسان بسبب الإصابة في عضلة الفخذ.

ويسعى مدرب مولودية الجزائر لاستعادة هدافه قبل لقاء الزمالك والمقرر له في 12 من الشهر المقبل ضمن دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع فريوي أن يسجل أربعة أهداف مع مولودية الجزائر بعد خوض فريقه سبع مباريات بالدوري الجزائري.

ويحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن وفاق سطيف المتصدر.

ويتواجد الزمالك مع مولودية الجزائر في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا كل من الترجي الرياضي التونسي وتونجيث السنغالي.