الامارات | رونالدو أفضل هداف في التاريخ ويهدي مدربه لقبه الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو أفضل هداف في التاريخ ويهدي مدربه لقبه الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدربه في يوفنتوس أندريا بيرلو لقبه الاول في مسيرته التدريبية بفوزه بالكأس السوبر الايطالية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه على حساب نابولي 2-صفر أمس، في مباراة أصبح فيها البرتغالي أفضل هداف في تاريخ كرة القدم بتسجيله الهدف رقم 760 في مسيرته الاحترافية.

وسجل رونالدو (64)، والاسباني الفارو موراتا (90+5) هدفي يوفنتوس فيما أهدر قائد نابولي لورنتسو إينسينيي ركلة جزاء مصيرية في الدقيقة 80. وحطم الدولي البرتغالي الرقم القياسي لأفضل هداف في التاريخ (759) الذي كان يتشاركه مع النمسوي-التشيكي جوزيف بيكان (1931-1955).

واستعاد يوفنتوس اللقب الذي خسره الموسم الماضي امام لاتسيو في السعودية. وبعد أن أقيمت النسختان الماضيتان في البلد العربي، عادت الى إيطاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث استضافها ملعب "مابي" المعتمد من قبل ساسوولو في ريجيو إميليا شمال البلاد.

ويأتي هذا اللقب في توقيت مثالي ليوفنتوس الذي دخل الى المباراة التي كان طرفا فيها للموسم التاسع على التوالي، بعد أيام على الخسارة الموجعة ضد الغريم اللدود إنتر في الدوري بثنائية نظيفة أبقته في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن ميلان المتصدر ما يهدد احتفاظه باللقب للموسم العاشر تواليًا.

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