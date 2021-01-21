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الامارات | صلاح خارج فريق "الأحلام الأوروبي".. ونجم ليفربول في التشكيلة

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس عن تشكيلة فريق الأحلام للعام الماضي 2020، وذلك من خلال نتيجة استفتاء شارك فيه نحو 6 ملايين مشجع.

وكانت المفاجأة في التشكيلة غياب النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بينما حظر النجمان العالميان، البرتغالي مهاجم اليوفي، وقائد الأرجنتيني ليونيل .

وسيطر في التشكيلة لاعبو البايرن، إذ ظهر في حراسة المرمى الألماني مانويل نيوير، والكندي ديفيز والألماني كيميتش، ولاعب الوسط الاسباني ألكانتارا، بينما في الدفاع كان الإسباني سيرجيو راموس، وظهر ليفربول من خلال صخرة دفاعه الهولندي فان دايك، وفي الوسط الهجومي البلجيكي دي بروين.

وفي المقدمة كان النجوم الأربعة الكبار، البرازيلي وميسي ورونالدو وفي رأس الحربة البولندي ليفاندوفسكي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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