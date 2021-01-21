الامارات | فريق درجة ثالثة يطرد ريال مدريد من كأس إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق درجة ثالثة يطرد ريال مدريد من كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجر فريق ألكونيا من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه ضيفه ريال مدريد من الدور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) في ساعة متأخرة من الليل الأربعاء.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل بواسطة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو في الدقيقة 45 بضربة رأسية اثر تمريرة رائعة من مواطنه مارسيلو، لكن ألكونيا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 80 بواسطة خوسيه سولبيس فارضا التمديد حيث كانت له الكلمة الاخيرة بهدف ثان سجله خوانان كاسانوفا في الدقيقة 115، رغم انه كان يلعب بعشرة لاعبين اثر طرد لوبيس اوليفان قبل الهدف بخمس دقائق.

وجاء إقصاء ريال مدريد بعد أسبوع على خروجه من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر المحلية على يد أتلتيك بلباو 1-2

وأراح الفرنسي زين الدين زيدان العديد من عناصره الاساسية ولم يكن ضمن التشكيلة الاساسية سوى البرازيلي كاسيميرو ولوكاس فاسكيس، حيث منح الفرصة لايسكو ومارسيلو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن يدفع بمواطنه كريم بنزيمة في الدقيقة 67 مكان الدومينيكاني ماريانو دياس، وماركو أسنسيو مكان فينيسيوس في الدقيقة 90 دون جدوى.

كما أشرك زيدان البلجيكي إدين هازار والالماني طوني كروس في الدقيقة 98 دون أن يتفادى الخروج من المسابقة، ويفشل في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات.

وفي مباراة ثانية، حجز ريال سوسييداد بطاقته الى دور الـ16 بفوزه على مضيفه قرطبة من الدرجة الثالثة بثنائية لمهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه في الدقيقتين 57 و84.

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