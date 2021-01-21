شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة تلخص خروج الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لخصت لقطة في بناية بمدينة ألكوي الإسبانية، تشرف على ملعب ألكولاو معقل فريق ألكويانو، مباراة خروج الريال بطل الليجا من مسابقة الكأس على يد الفريق المنافس بالدرجة الثالثة.

وتظهر اللقطة خيبة أمل مشجعي الريال في الطابق الأعلى وفرحة مشجعي ألكويانو في الطابق الأسفل منه ولسان الحال يقول «هذه حال كرة القدم، لا أحد كبير».

وتفنن مشجعو برشلونة في السخرية من خروج الريال وركزوا على اسكو ووصفوه بالبدين الذي لا يستطيع الجري، فيما واسى مشجعو بايرن ميونيخ الألماني نجوم الريال لأنهم عاشوا هذا الموسم نفس السيناريو وخرجوا من الكأس على يد فريق مغمور.