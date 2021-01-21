الجارديان: كرسي «البلوز» واسع على لامبارد وتوخيل البديل



كشفت تقارير عن وجود مفاوضات بين إدارة تشيلسي والمدرب الألماني توماس توخيل، وأن سبب التوجه لمدرب باريس سان جيرمان السابق، هو قدرته على التعامل مع صفقتي البلوز الألمانيتين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز اللذين يعانيان في ترك بصمة هذا الموسم، بالإضافة لخبرته في التعامل مع مواطنه كلوب مدرب ليفربول حامل اللقب.

ووصفت الجارديان مدرب تشيلسي فرانك لامبارد (42 عاماً) بـ«المستجد» رغم كونه أسطورة للنادي، لأنه لم يستطع تشكيل هوية للفريق و«كرسي البلوز واسع عليه»، وأكدت الصحيفة أن صبر المالك أبراموفيتش بدأ ينفد بعد الخسارة الأخيرة من ليسترسيتي.

وأكد لامبارد في بداية الموسم أن فريقه لن ينافس على اللقب هذا الموسم، ويحتاج إلى وقت كي ينصهر لاعبوه الجدد حكيم زياش وفيرنر وهافيرتز، لكن الواقع يقول إن فريق لامبارد لم يتحسن عن العام الماضي الذي كان فيه ممنوعاً من التعاقد ورغم ذلك وصل لمربع الكبار. وتساءلت الجارديان عن جدوى استخدام الألماني روديجر، الخامس في ترتيب موقع الظهير، شريكاً لتياجو سيلفا بدلاً من الخبير كيرت زوما، والهجوم عقيم، فيرنر لم يسجل منذ 11 مباراة بعدما هز الشباك مع لايبزيج 34 مرة الموسم الماضي، زياش ليس بنفس المستوى الذي ظهر به مع آياكس ووصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين وهافيرتز وبولسيتش أفضل مهاجمين شباب فلماذا لا يسجلان ؟ وكالت الجارديان المديح لرودجرز مدرب ليستر سيتي الذي أحيا آمال بطل عام 2016 بالفوز باللقب فهو مدرب أكاديمية تشيلسي ودرب سوانسي وريدينج وليفربول، ولا شك أنه يتحدث في الكواليس عن سذاجة لامبارد التكتيكية.