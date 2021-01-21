شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلة ماديسون درس للناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحولت مقابلة الإنجليزي جيمس ماديسون (24 عاماً) لاعب وسط ليستر سيتي بعد الفوز على تشيلسي إلى درس في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعليم الناشئين كيفية إجراء مقابلة جيدة. وتحدث ماديسون في المقابلة عن سبب احتفاله بعيداً عن زملائه وطموحه في استدعاء المدرب ساوثجيت له في المنتخب.

وتفضل بعض الأندية عدم تطرق لاعبيها لمواضيع مثيرة للجدل أثناء المقابلات بعد المباريات، بينما تشجع أندية أخرى إظهار اللاعب لشخصيته، ومانشستر سيتي ضمن الأندية التي توجه دعوة لخبراء يتحدثون للاعبي أكاديميته.

ووصف مات كورتيز أحد مدربي المقابلات ويعمل منتجاً في بي تي سبورت وسي بي سي مقابلة ماديسون بأنها «نسمة هواء عليل» وأضاف:«من الجيد أن يكون اللاعب صريحاً ومنفتحاً. عندما عملت مع لاعبي سيتي دون الـ18 حول هذه اللمسة في المقابلات كنت أستخدم فنسنت كومباني كنموذج.

لا أعرف إن كانت أندية أخرى تملي على لاعبيها ما يقولون وتفرض عليهم الحيادية، معظم المسؤولين الإعلاميين في الأندية يحبون أن يجري لاعبوهم مقابلات ممتعة، روني يجري مقابلات جيدة في ديربي كاونتي، رغم أنه الآن كمدرب يتعرض لضغوط أكبر مما كانت عليه الحال وهو لاعب».