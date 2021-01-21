شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعاتب محمد صلاح بسبب مقاطعة وسائل الإعلام المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن أسباب غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى عن الظهور فى وسائل الإعلام المصرية، وقال فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "عندى عتاب لمحمد صلاح وممكن يزعل منى بس لازم أقوله، ليه يا صلاح عمرك ما ظهرت فى وسيلة إعلام مصرية".

ويضيف شوبير: "ليس لدى خلاف على محمد صلاح كلنا عارفين أخلاقه وموهبته هذه أمور مفيهاش فصال وجدال، لكن من حقى أتساءل هل يقاطع محمد صلاح وسائل الإعلام المصرية؟".

وأكمل شوبير "وسائل الإعلام المصرية تتسابق للتحدث عن إنجازات فخر العرب، والجماهير المصرية تحتل أى تصويت من أجل فوز محمد صلاح".

وأردف شوبير "لو قصة الفلوس مقابل إجراء المقابلات الإعلامية هذا حقك ومعندناش مشكلة لكن حتى لو صلاح عملها بالمجان مش هيكون عنده مشكلة بس يفتح حوار مع وسيلة إعلام مصرية ويتحدث للجمهور المصرى وهذا حق المصريين على صلاح".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير "سألت فى برج العرب هل عندهم صيانة قالوا لأ ، ومعرفش ليه مباراة المصري وسيراميكا اتأجلت فى ظروف غامضة وبدون سبب".

ويستضيف ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح نظيره فريق بيرنلى فى العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "أنفيلد"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى ليفربول خلال مواجهة الليلة لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع مستوى الفريق خلال أخر 4 مباريات فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى استعادة الانتصارات التى غابت عن الفريق خلال أخر 4 جولات، والتى شهدت التعادل مع وست بروميتش ألبيون 1 - 1، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد بدون أهداف وتلقى الهزيمة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون بهدف نظيف، وكان أخر فوز للريدز فى البريميرليج على حساب فريق كريستال بالاس بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة، وهو الأمر الذى جعله يفقد صدارة المسابقة ويتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع.

ويطمح النجم المصرى محمد صلاح فى العودة إلى هز شباك منافسيه بعد صيامه التهديفى الذى استمر خلال أخر 4 مباريات، منذ الثنائية التى سجلها فى شباك كريستال بالاس، ورغم ذلك مازال يتربع على قمة هدافى المسابقة برصيد 13 هدفا بفارق هدف عن ثنائي توتنهام هارى كين وهيونج مين سون ولكلا منهم 12 هدفا.