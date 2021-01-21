شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكى: هنداوى والطيار سر قوة فراعنة اليد.. وأحمد الأحمر تنتظره مهمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين زكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك أن فراعنة منتخب مصر نجحوا فى إنهاء فتنة الأهلى والزمالك خلال مونديال اليد المقام فى مصر، وقال حسين زكى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" مصر قدمت مباراة كبيرة أمام السويد ، نملك جيلا رائعا خاصة على صعيد حراس المرمى كريم هنداوى وعصام الطيار، هذا الثنائى يعيش عصره الذهبى".

وأكمل حسين زكى:" فراعنة اليد نجحوا فى إنهاء نغمة فتنة الأهلى والزمالك خلال المونديال، فلقد عشنا فترة سابقة كلها خلافات بين اللاعبين والناديين لكن الوضع الحالى يؤكد أن الأمور عادت لطبيعتها، فنحن زملاء وأصدقاء ونقضى مع بعضنا البعض عمرنا كله".

ويضيف حسين زكى: "لابد أن يواصل فراعنة اليد نغمة الفوز فى المباريات المقبلة للوصول للمباراة النهائية للمونديال، ولا نزال نعانى من تراجع الأداء فى الشوط الثانى، والبطولة أثبتت أن كل العناصر فى القائمة تتم الاستفادة بها بسبب سرعة الأداء والتدوير بين اللاعبين".

وأكمل: "أحمد الأحمر مهم للغاية فى تشكيلة منتخب مصر، ودوره أصعب فى المرحلة المقبلة فلقد شارك على فترات فى المباريات السابقة حتى نجهزه للمرحلة الأصعب التى سوف يظهر فيها خبرته فى قيادة الفراعنة".

وعن يد الزمالك قال حسين زكى: "لم نعتاد المطالبة بحقوقنا المادية لكن غصب عننا كل اللاعبين مرتبطين بمتطلباتهم الأسرية ولجنة الزمالك الحالية تسابق الزمن لحل الأزمة، وبالفعل الأزمة فى طريقها للحل".

أبدع المنتخب الوطنى لكرة اليد وأهدى جماهيره انتصارا عريضا على الاتحاد الروسى فى مونديال العالم لكرة اليد، وضمد جراح الهزيمة الأخيرة من لسويد فى ختام منافسات الدور الأول بفارق نقطة وحيدة.

الفراعنة قدموا سيمفونية من الإبداع فى شوطى المباراة وتقدموا بنتيجة 15 - 8 بنهاية الشوط الأول، قبل أن يؤكد المنتخب الوطنى تفوقه وينهي اللقاء بفوز ثمين وكاسح بنتيجة 28 - 23.

وجاءت قائمة المباراة كالتاللي: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وحصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر على لقب رجل مباراة الفراعنة والاتحاد الروسي، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.