شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 11 هدفًا فى حصاد الجولة الثامنة من الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز التى شهدت إقامة 5 مباريات بعد تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى للأول من مارس المقبل لظهور 11 حالة إصابة بكورونا فى صفوف زعيم الثغر، كما تأجلت مباراة الإسماعيلى مع بيراميدز إلى 30 يناير الجارى لانشغال الدراويش بمواجهة المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة وتأجلت مباراة المقاولون العرب مع سموحة لـ26 يناير الجارى لانشغال الذئاب بمواجهة الدراويش

وشهدت هذه الجولة تسجيل 11 هدفا في 5 مباريات ، واحتسبت ركلتى جزاء في هذه الجولة وسددت بنجاح عن طريق عصام صبحى للمقاصة وشادى حسين لسيراميكا.

سقط الأهلى في فخ التعادل السلبى للمرة الثانية هذا الموسم بعد التعادل مع البنك الأهلى ومن قبله وادى دجلة ليفرط في قمة الدوري بعد خسارة أربعة نقاط .

وارتقى الزمالك لصدارة الدوري المصري لأول مرة منذ 639 يوما بفوزه على الجونة بهدف دون رد في هذه الجولة، استغل الزمالك تعثر الأهلي وتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة.

وقاد أحمد ياسر ريان المعار من الأهلى فريقه سيراميكا لفوز في اللحظات القاتلة على الطلائع بهدفين مقابل هدف ، ويعد الهدف هو الثاني لأحمد ياسر ريان خلال 3 مباريات مع سيراميكا.

شاهد أهداف الجولة الثامنة للدوري

الاهلى 0-0 البنك الاهلى

المقاصة 2-1 غزل المحلة

سيراميكا 2-1 الطلائع

الزمالك 1-0 الجونة

المصرى البورسعيدى 3-1 وادى دجلة