شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أول مرة يطلع قمة الدورى وينزل.. وموسيمانى متمسك بصلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حالة القلق التى تنتاب مسئولى الأهلى بعد خسارة أربعة نقاط فى الدورى بالتعادل مع وادى دجلة والبنك الأهلى سلبياً، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى أول مرة يصعد لقمة الدورى وينزل، طول عمره متعود لما يمسك القمة ميفرطش فيها وعلشان كدا فى حالة قلق كبيرة داخل القلعة الحمراء، ومحمود الخطيب رئيس النادى حضر التمرين، وموسيمانى عمل اجتماع مطول مع اللاعبين".

وأضاف شوبير "مباراة المقاولون صعبة، الأهلى عنده غياب محمد الشناوى للإيقاف وبالتالى على لطفى سيلعب للمرة الأولى وبالتالى محتاج وقت لاستعادة حساسية المباريات، وأكرم توفيق مسحته لا ظهرت إيجايبة ولا سلبية والأهلى قرر إبعاده عن المباراة لإعادة المسحة، والتعادل مع البنك الأهلى يجبر الأهلى على الفوز أمام المقاولون وليس هناك حل أخر".

وأكمل شوبير: "عمرو السولية سيكون فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام المقاولون العرب، وموسيمانى اجتمع مع صلاح محسن بعد طلبه الرحيل للمشاركة بشكل أساسى من أجل الاوليمبياد وقاله أنا محتاجك معايا وهتأخد فرص الفترة الجاية وأنت بتدرب كويس".

وأردف شوبير: "الأهلى فسخ تعاقد جيرالدو، وأعار بادجى لأنقرة التركى ومسئولى الأهلى كلهم أمل أن ينجح بادجى فى التجربة التركية حتى تتحول الإعارة لبيع ويحصل الأهلى على مبلغ كبير ويصبح وكأنه لم يدفع مليماً فى شراء بادجى".

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام" في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة توزانه والعودة لطريق الانتصارات بعد تعثره في مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي، وفقدان نقطتين تسببت في تفريطه بصدارة الدوري لصالح غريمه التقلدي الزمالك المتصدر بفارق نقطتين والتقهقر للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.