شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مواجهات الأهلى مع المقاولون العرب قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي بنظيره المقاولون العرب في المباراة القوية التي تجمع بينهما على استاد الاهلى و السلام في الخامسة عصر اليوم الخميس، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز ، و يسعى الأهلي للعودة للتربع على صدارة الترتيب بعد أن فقدها بسبب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، حيث بقي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر.

بينما يدخل المقاولون اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي حين تغلب عليه بهدف دون رد، ليرتفع رصيد للنقطة السابعة بالمركز الثاني عشر، ويستعد لهذا اللقاء بكل قوته للإبتعاد عن المناطق الخطرة والدخول إلى الأماكن الدافئة.

1_ 74 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979.

2_فاز الأهلي في 52 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة كان أخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.

3_سجل الأهلي 128 هدفاً في شباك المقاولون كان أولها ثنائية لجمال عبد الحميد في الجولة 14 موسم 78 – 79 بتاريخ 1 فبراير 1979.

4_أحرز المقاولون العرب 41 هدفاً في شباك الأهلي جاء أولها بتوقيع نبيل إبراهيم بالجولة السادسة موسم 1979 – 1980 وخسر فريقه (1 – 2).

5_تعادل الفريقان (0 – 0) في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978 - 1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

6_تفوق الأهلي على المقاولون العرب ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى حيث فاز في الدور الاول (2 – 0) بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم وسجل له حسين الشحات ووليد سليمان وأقيم اللقاء في 19 يناير الماضي ، فيما فاز الاهلى بهدف دون رد سجله عمرو السولية في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الحادية والثلاثين للمسابقة والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى في 4 أكتوبر 2020 .

7_مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».

8– 67 لاعبًا من الأهلى سبق لهم التسجيل فى شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق، والذى يعد الهداف التاريخى للقاءات الفريقين بعدما نجح فى تسجيل 7 أهداف.

9_نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة على مدار 41 مباراة فى تاريخ لقاءات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة.

10_أكبر سلسلة انتصارات فى مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادى الأهلى بعدما نجح فى تحقيق 9 انتصارات متتالية، ينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالى طيلة مباراتين فقط.

11_أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.